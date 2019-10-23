Сочи, Краснодарский край, , 15:52 — REGNUM Россия готова к подписанию меморандума об основах взаимных отношений с Африканским союзом. Об этом 23 октября сообщил президент России Владимир Путин во время открытия рабочего завтрака с участием руководителей региональных организаций Африки.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал Путин, Россия готова к развитию партнерских связей с региональными структурами Африки не только по линии ЕврАзЭС, но и на двусторонней основе.

«Отмечу в этом контексте подготовленный к подписанию здесь в Сочи меморандум между Россией и Афросоюзом об основах взаимоотношений», — заявил российский лидер.

Также, как считает президент России, такой меморандум сможет задать ориентиры для «реализации значимых совместных проектов и инициатив в политической, торгово-экономической, социальной и гуманитарной областях».

"Мы заинтересованы в налаживании и эффективном развитии сотрудничества и с другими ведущими региональными организациями Африки, например, с Восточноафриканским сообществом», — сказал Владимир Путин и отметил, что Россия является активным участником региональных интеграционных процессов на пространстве Евразии, входя в состав Евразийского экономического союза.

Напомним, как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Российского экспортного центра сообщила, что Россия и целый ряд африканских стран на полях саммита Россия — Африка в Сочи заключили соглашение о создании фонда поддержки торговли между странами.

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