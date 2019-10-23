Кабул, , 15:42 — REGNUM В настоящее время воинский контингент США в Исламской Республике Афганистан составляет около 12 тысяч военнослужащих. Складывается такое впечатление, что Соединённые Штаты, не привлекая внимания, тихо и постепенно сокращают в Афганистане своё военное присутствие.

Война в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Оказывается, что за 2019 год Вашингтон сократил численность военных в этой стране на 2 тысячи человек. Данную информацию на днях озвучил командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Скотт Миллер. Данный шаг Пентагона генерал назвал «оптимизацией». Об этом пишет военный ресурс Defense-aerospace.com.

Сокращение американского военного контингента будет продолжено. Марк Эспер, министр обороны США, прибывший в Афганистан 20 октября 2019 года, озвучил, что численность американских войск в этой стране будет сокращена до 8600 человек. Глава Пентагона считает, что «это не подорвет миссию США в Афганистане».

Местные наблюдатели связывают визит Эспера в Афганистан с результатами состоявшихся выборов президента страны. Результаты пока не озвучены, но есть неофициальная информация, что действующий президент Ашраф Гани не набрал должного количества голосов. Глава Пентагона должен уладить конфликт между основными кандидатами на пост президента Афганистана при сохранении американского контроля над ситуацией.