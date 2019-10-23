Париж, , 15:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон воспользовался случаем и посетил необитаемые острова Эпарсе в Индийском океане, входящие в состав французской территории, сообщает Le Figaro.

«Присутствие и суверенитет Франции позволили избежать эксплуатации морей. Франция может быть партнером, а не соперником», — заявил глава государства во время двухчасовой поездки на остров Гранд-Глорьёз (диаметром 3 км), расположенный примерно в 250 км к северо-востоку от французского острова Майотта и в 220 км от Мадагаскара.

Издание отмечает, что острова Глорьёз содержат в своих водах более 2900 морских видов, значительная часть которых занесена в Красную книгу. Предположительно, острова также богаты углеводородами.

В ходе своего визита, Эммануэль Макрон приветствовал единственного жандарма и 14 легионеров, которые обеспечивают постоянное присутствие Франции на острове с 1973 года.

«Я решительно хочу, на мировом уровне, сделать ставку на биоразнообразие», — заявил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля 2019 года французские южные территории в Индийском океане были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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