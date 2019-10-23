Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Соединенные Штаты оказались крупнейшим геополитическим неудачником после соглашения между президентами России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о совместном патрулировании севера Сирии, сообщает CNN.

Так, в сюжете телеканала говорится, что данная сделка добавила унижения Вашингтону, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после состоявшихся накануне переговоров фактически заявил, что «американцам пора покинуть Сирию».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября на встрече в Сочи президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласовали меморандум о взаимопонимании в вопросах сирийского урегулирования между Россией и Турцией.

После этого Турция объявила об окончании операции в Сирии. Как заявило минобороны страны, Анкара не собирается продолжать военную операцию на северо-востоке Сирии после отхода курдских отрядов.

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