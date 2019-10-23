Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM Осуждённый экс-глава Каменска-Уральского (Свердловская область) Михаил Астахов постоянно находится под капельницей. Об этом заявил адвокат Астахова Юрий Морозов, сообщает РИА «Накануне».

По словам Морозова, сейчас бывший глава постоянно содержится в судебных лечебницах.

«Он находится в постоянном медикаментозном состоянии», — сказал адвокат.

В данный момент Свердловский областной суд рассматривает апелляцию на приговор Астахову.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Михаила Астахова признали виновным во взяточничестве. Экс-чиновник был приговорён Синарским районным судом к восьми годам лишения свободы.

В сентябре 2019 года материалы уголовного дела были направлены на рассмотрение в Свердловский областной суд.

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