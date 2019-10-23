Лондон, , 15:35 — REGNUM Апелляционный суд Лондона вынес решение об оплате расходов украинского «Приватбанка» бизнесменом Игорем Коломойским и его компаньонами, сообщило 23 октября информационное агентство «Укринформ».

ПриватБанк Иван Шилов © ИА REGNUM

"Господин Игорь Коломойский, господин Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны уплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года», — сказано в сообщении.

Ответчики также должны возместить судебные издержки «Приватбанка» за 2018 год после того, как размеры издержек будут установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Лондона отменил решение, согласно которому спор между «Приватбанком» и его бывшими владельцами не находится под юрисдикцией этого суда.

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