Кабул, , 15:29 — REGNUM Министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани подал в отставку со своего поста. Об этом 23 октября сообщил телеканал 1TV.

По данным журналистов, в своем прошении, написанном в адрес афганского президента Ашрафа Гани, Раббани отметил, что его ведомство подвергается «злонамеренному обращению под предлогом реформы, которая узаконивает предрассудки и дискриминацию и наносит ущерб единству».

Как сообщает телеканал, глава МИД также указал на то, что его министерство рассматривают как второстепенную общественную организацию.