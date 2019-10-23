Сочи, Краснодарский край, , 15:21 — REGNUM Президент Египта Фаттах ас-Сиси пригласил президента России Владимира Путина на церемонию закладки первого камня египетской АЭС «Эд-Дабаа», которую будут строить с участием России. Он сделал это 23 октября во время встречи с российским лидером на саммите Россия — Африка в Сочи.

Встреча с Президентом Арабской Республики Египет, Председателем Африканского союза, сопредседателем саммита Россия – Африка Абдельфаттахом Сиси Kremlin.ru

«Я хотел бы, господин президент, пригласить вас посетить Египет, чтобы принять участие в церемонии закладки первого камня этого важного проекта», — заявил ас-Сиси.

Также он пригласил президента Путина на церемонию подписания контракта о запуске Российской промышленной зоны в Египте.

Отметим, строительство АЭС «Эд-Дабаа» должно стартовать во второй половине 2020 года и в настоящий момент проходит процедура его лицензирования. Первый энергоблок станции должен быть введён в эксплуатацию в 2026 году, всего должно быть построено четыре энергоблока по 1200 МВт каждый.