Мурманск, , 15:09 — REGNUM Депутаты Мурманской облдумы согласовали кандидатуру Оксаны Демченко на пост вице-губернатора: «за» проголосовали 28 депутатов, трое — воздержались, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После голосования губернатор Андрей Чибис опубликовал в своей Instagram пост, в котором отметил, что Демченко будет курировать реализацию приоритетных национальных проектов.

«Оксана Демченко мой боевой товарищ последние 17 лет. жесткий системный управленец с большим опытом на федеральном и региональном уровнях», — отметил Чибис.