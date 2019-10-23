Дамаск, , 16:15 — REGNUM Независимая комиссия, созданная при поддержке портала WikiLeaks, подвергла сомнению расследование, которое провела Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) касательно обвинений в адрес Дамаска по применению химического оружия в сирийской Думе. Соответствующий доклад был опубликован 23 октября на сайте WikiLeaks.

Сообщается, что выводы комиссии были сделаны после изучения данных, которые ей предоставил один из участников расследования ОЗХО. Изучив представленные химические анализы, взятые на месте предполагаемого инцидента, баллистические исследования и показания свидетелей, члены комиссии пришли к выводу, что основная информация была скрыта от общественности для того, чтобы подогнать выводы расследования под «определенный результат».

В сообщении WikiLeaks говорится, что информатор не согласился с публикацией документов, которые он представил.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2018 года ряд общественных организаций обвинили Дамаск в применении химического оружия в Думе. К этим обвинениям подключились страны Запада. В апреле 2019 года представители ОЗХО заявили, что в Думе якобы применялся хлор. Доклад об этом был направлен в ООН.