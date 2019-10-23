Рязань, , 15:10 — REGNUM Депутаты Рязанской городской Думы утвердили новой структуру мэрии. Согласно изменениям, сокращается количество заместителей главы администрации, создаются новое управление и два муниципальных казённых учреждения. Целью преобразований стала оптимизация бюджетных расходов и устранение избыточных и дублирующих функций, сообщили 23 октября в пресс-службе мэрии.

Изменения подготовила глава администрации Елена Сорокина. Теперь у градоначальника станет на одного зама меньше — объединяются должности первого заместителя главы и заместителя, руководителя аппарата. В структуре мэрии появится управление общественных отношений, которому передаются функции отдела дополнительных мер по профилактике правонарушений, отдела по связям со СМИ и отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления администрации города. в Рязани создадут два муниципальных казенных учреждения: к одному перейдут функции территориальных управлений — префектур районов, второе объединит в себе управления главного бухгалтера и отдела информационных технологий. Должности префектов сохраняются.

В результате изменений будет сокращено более 15% от общей численности работников администрации.