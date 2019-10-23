Йоханнесбург, ЮАР, , 15:05 — REGNUM Один из самых высокопоставленных политиков в оппозиционном демократическом альянсе Южной Африки (DA) объявил о решении покинуть партию и пост мэра Йоханнесбурга. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации телерадиокомпании, Герман Машаба был мэром Йоханнесбурга в течение трех лет.

Выбор мэра и окружного прокурора был расценен общественностью как признак того, что партия «Демократический альянс» может потенциально угрожать власти правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) на национальном уровне, сообщают журналисты.

Но на пресс-конференции в понедельник, 21 октября, Машаба сказал: «Я не могу мириться с людьми, которые считают, что раса не важна для обсуждения неравенства».

Он добавил, что его решение было вызвано повторным принятием Хелен Зилль, слова которой о положительных аспектах колониализма вызвали общественный гнев в 2017 году, в руководство партии: «Избрание [Хелен] Зилль председателем федерального совета является победой для людей, которые выступают против моей системы убеждений».

Машаба также сказал, что его «повестка дня для бедных» была «подорвана, подвергнута критике и стала почти невозможной [для реализации]» со стороны окружного прокурора.

Машаба сказал, что уйдет в отставку в следующем месяце.