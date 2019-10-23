Иркутск, , 14:49 — REGNUM Депутаты заксобрания Иркутской области приняли поправки в закон «О государственных должностях Иркутской области», в соответствии с которым уже с 1 октября должностной оклад губернатора Приангарья увеличится на 20% (с 18,8 тысячи рублей до 27 167 рублей). Также ему полагаются различные надбавки и премиальные «за проведение на высоком профессиональном уровне мероприятий, направленных на развитие Иркутской области», максимальный размер которых не ограничен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В пресс-службе регионального парламента пояснили ТАСС, что за принятие закона проголосовало 24 депутата. При этом отмечается, что фракция единороссов в полном составе выступила против поправок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение регионального парламента было принято на фоне обсуждения зарплат иркутских врачей. По словам генерального директора научно-практического центра"Госучёт» (НПЦ «Госучёт)Романа Ерженина, выяснилось, что половина из них в 2018 году не получала положенные по указу президента Владимира Путина 200% от средней зарплаты в регионе.

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Ранее губернаторская пресс-служба поясняла, что от повышения губернаторской зарплаты зависит уровень окладов госслужащих всех органов госвласти Иркутской области. А он якобы не менялся с 2012 года и только дважды индексировался на процент роста инфляции (4%). Всего законопроект затронет оклады 29 членов правительства области, 25 должностей в избирательной системе, 19 — в заксобрании, 6 — в контрольно-счетной палате, а также уполномоченных по правам человека, ребёнка и предпринимателей.

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