Киев, , 14:49 — REGNUM Главе фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давиду Арахамии известны косвенные доказательства подкупа 11-ти депутатов парламента. Об этом он написал в комментариях к сообщению депутата Александра Дубинского 23 октября в социальной сети Facebook.

«Не вижу причин извиняться, если имею косвенные факты подкупа отдельных членов комитета», — написал он.

В комментарии СМИ Арахамия рассказал, что существуют свидетельства очевидцев, которым предлагали взятку, а также фотографии одной из встреч с организатором коррупционной схемы.

«Мы сейчас инициировали внутреннее расследование, а также завтра в эфире «Право на владу» один из свидетелей обо всём расскажет», — добавил глава фракции.

Напомним, 11 депутатов от партии «Слуга народа» заподозрили в получении взятки в размере $30 тыс. за отказ от поддержки определённого законопроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все подозреваемые должны пройти проверку на полиграфе.

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