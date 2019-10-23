Лондон, , 14:55 — REGNUM Данные о погибших, найденных в грузовике в британском городе Эссексе, проверяет посольство Болгарии в Лондоне. Заявление об этом распространил болгарский МИД 23 октября.

«Наше посольство в Лондоне находится в контакте с местными властями и проверяет этот случай», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что в Эссексе найден грузовик, в котором находилось 39 трупов. Задержан подозреваемый по данному делу, являющийся выходцем из Северной Ирландии. Правоохранители предположили, что он прибыл в страну из Болгарии.