Джакарта, , 14:44 — REGNUM С созданием нового кабинета министров в Индонезии под руководством президента Джоко Видодо правительство Швеции надеется, что двусторонние отношения с Индонезией могут улучшиться, сообщает Antara.

«Надеемся, что мы сможем продолжить тесное сотрудничество, которое было установлено с Индонезией, и я верю, что это произойдет», — заявила посол Швеции в Индонезии Марина Берг.

По словам посла, двусторонние отношения между Швецией и Индонезией, начавшиеся в 1950 году, расширялись с каждым годом. Сотрудничество между странами особенно сильное в экономической сфере.

Известно, что в течение 2018 года в Индонезии было зарегистрировано 96 шведских проектов со стоимостью иностранных инвестиций в 16,96 млн долларов США.

Посол выразила надежду, что правительство Швеции сможет предоставить устойчивые решения в области инфраструктуры и транспорта, которые принесут пользу Индонезии в будущем.

«Я уверена, что мы будем углублять и расширять отношения в области инвестиций в будущем», — отметила Марина Берг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо обратился к министрам с посланием.

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