Милан, Италия, , 14:41 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини выразил готовность «рано или поздно» занять пост мэра Милана, передает Affari Italiani в среду, 23 октября.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос, хочет ли он сам занять место мэра Рима Вирджинии Раджи, деятельность которой Сальвини подвергает острой критике, лидер «Лиги» сказал, что ему как уроженцу Милана было бы странно претендовать на пост главы столицы.

Однако прежде чем попробовать занять пост мэра Милана, лидер «Лиги» намерен вернуться в национальное правительство и «закончить то, что было начато», добавил Сальвини.

Читайте также: Сальвини: новое правительство Италии порождено Брюсселем