Сочи, Краснодарский край, , 14:37 — REGNUM Намибия заинтересована в том, чтобы военных этой страны обучали российские советники. Об этом сегодня, 23 октября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях первого саммита Россия — Африка, который проходит в Сочи, заявил руководитель африканской страны Хаге Готтфрид Гейнгоб.

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С этой просьбой он обратился к российскому лидеру, уточнив, что делает это по поручению военных Намибии.

«Военные просили меня сказать вам, что заинтересованы в помощи российских военных советников», — сказал Гейнгоб.

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Глава государства назвал уровень двусторонних отношений между Россией и Намибией «достаточно хорошим», однако, по его словам, он не достаточно высок, как хотелось бы. В частности, отметил Гейнгоб, существуют проблемы в сфере энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин назвал освоение урановых ресурсов Намибии важной частью сотрудничества России с африканской страной в области энергетики. По словам главы государства, в этой области стороны могли бы стать хорошими партнёрами. Кроме того, Путин заявил о заинтересованности России в участии проектами в алмазно-бриллиантовом комплексе страны, поставками Виндхуку сельхозпродукции и вагонов. Также перспективными направлениями сотрудничества президент РФ считает строительство наземной инфраструктуры для авиаперелётов и такие сферы, как гидроэнергетика и агропромышленный сектор.