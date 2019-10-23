Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Депутаты Заксобрания Ленинградской области приняли поправки в закон об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов в первом и третьем чтении. В бюджете на 2019 год предусмотрено дополнительное финансирование на решение проблем в долевом строительстве, на образование и здравоохранение.

«Основные изменения в расходной части бюджета касаются увеличения суммы на взнос в фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства с 300 до 800 миллионов рублей. Дополнительно 380 миллионов выделено на строительство и реконструкцию детских садов в Мурино, Кудрово, Новом Девяткино и Сертолово», — сообщает 23 октября пресс-служба областной администрации.

Кроме того, в связи с увеличением количества учащихся школ и детских садов, с 1 сентября 2019 года на сферу образования добавили 945,3 миллиона рублей. Сюда же включены расходы на приобретение квартир детям-сиротам.

«Комитет по здравоохранению получил дополнительные 879,8 миллионов рублей на оплату фонда ОМС, капитальный ремонт больниц и поликлиник, а также на приобретение машин скорой помощи», — пояснили в обладминистрации.

Также благодаря поступлениям из федерального бюджета увеличены средства в адресной инвестиционной программе Ленобласти на 2019 год. В частности, 566,7 миллионов рублей выделены дополнительно на строительство путепровода во Всеволожске, мостов через реку Свирь и реку Волхов.

В соответствии с принятыми изменениями параметры бюджета на 2019 год составили: доходы — 138,7 миллиона рублей, расходы — 144,6 миллиона рублей, дефицит — 5,9%», — подытожили в пресс-службе.

Напомним, 18 октября внесен проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В среду, 23 октября, состоялось так называемое «нулевое» чтение бюджета в форме депутатских слушаний. Первое чтение бюджета-2020 запланировано на 8 ноября, второе — на 3 декабря, третье, завершающее — на 10 декабря 2019 года.