Москва, , 14:35 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подарил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко уникальный томский кедр. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Дни Томской области в Совете Федерации Tomsk.gov.ru

23 октября прошли заключительные мероприятия Дней Томской области в Совете Федерации. Жвачкин провёл для Матвиенко экскурсию по выставке достижений Томской области, развёрнутой в рамках Дней региона в СФ.

На память о Днях Томской области в Совете Федерации Жвачкин подарил спикеру СФ 18-летний кедр. Уникальное дерево вырастил глава томской Сибирской Академии деревьев и кустарников Сергей Горошкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, на расширенном заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре принято решение о реконструкции театра драмы и Большого концертного зала в Томске на федеральные средства.

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