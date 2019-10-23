Чусовой, Пермский край, , 14:34 — REGNUM В Чусовском городском округе Пермского края незаконно создана фракция «Единой России» в гордуме. Об этом заявил на своей странице в соцсети депутат Заксобрания региона Олег Постников (ЛДПР), опубликовав ответ краевой прокуратуры.

«Возвращаясь к первому заседанию вновь избранной Думы Чусовского городского округа. Как я писал у себя в соцсетях — депутатское объединение «Фракция «Единая Россия» было зарегистрировано незаконно. Несмотря на мои публичные протесты во время заседания, местный прокурор никак не отреагировал на мои замечания. Сегодня пришло определение краевой прокуратуры, в котором четко сказано о том, что депутаты были неправомочны в отсутствие регламента и председателя принимать это решение!», — отметил депутат.

Добавим, в марте 2019 года Заксобрание Пермского края приняло закон об образовании нового муниципального образования — Чусовского городского округа. В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, состоялись выборы в гордуму. На первом заседании гордумы 23 сентября принято решение о регистрации созданной по инициативе депутатов «Единой России» фракции из 15 человек.

Краевая прокуратура потребовала отменить решение, указав, что на момент регистрации фракции еще не были утверждены устав муниципального образования и регламент гордумы.