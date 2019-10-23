Москва, , 14:31 — REGNUM У американцев не было чёткого плана по мирному строительству в Сирии, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. Об этом он заявил 23 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Их план не в мирном строительстве, а в постоянных провокациях и сталкивании игроков между собой, — сказал Курбанов. — Им нужно ослаблять Иран, им нужно ослаблять Эрдогана, и им нужно впоследствии ослаблять Россию. Они будут вводить войска, выводить, перебрасывать. Поэтому когда поле для провокаций у них сузилось в связи с введением турецких войск на север Сирии, они фактически сбежали оттуда и продолжают эти провокации совершенно по-другому, через гибридные формы войны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы минобороны Ирака Наджаха аш-Шамари, военные США, которые перебрасываются с территории Сирии в Ирак, будут выведены оттуда в течение месяца в Кувейт или Катар.

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