Москва, 23 октября 2019, 14:31 — REGNUM У американцев не было чёткого плана по мирному строительству в Сирии, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. Об этом он заявил 23 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы минобороны Ирака Наджаха аш-Шамари, военные США, которые перебрасываются с территории Сирии в Ирак, будут выведены оттуда в течение месяца в Кувейт или Катар.
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