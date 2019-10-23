Нью-Дели, , 15:19 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил о наличии угрозы многосторонним механизмам в современном мире. Об этом 23 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика» со ссылкой на заявление индийского дипломата на заседании министров иностранных дел Движения неприсоединения в Баку, Азербайджан.

В своей речи Субраманиам Джайшанкар подчеркнул: «В настоящее время существует несомненная угроза многополярности, и членам Движения неприсоединения, которое представляет две трети мирового населения, необходимо работать в тесном сотрудничестве для формирования новых институтов многостороннего управления». По словам индийского дипломата, странам-участницам Движения неприсоединения также не следует допускать злоупотреблений международными площадками ради достижения корыстных целей.

Ранее стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пропустит Саммит Движения неприсоединения, который пройдёт в Баку 25−26 октября. Ранее индийский лидер также отказался принять участие в Саммите Движения неприсоединения в 2017 году, став первым премьер-министром Индии, отказавшимся от участия в указанном мероприятии.