Рим, , 14:29 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в среду, 23 октября, расскажет членам парламентского комитета по национальной безопасности о встречах министра юстиции США Уильяма Барра с руководителями спецслужб Италии, передает Il Primato Nazionale.

Участники слушаний в числе прочего намерены поинтересоваться, почему Конте не поставил других министров в известность об этих встречах Барра, которые премьер помогал организовывать лично.

Американский министр и руководители итальянских спецслужб обсуждали, по имеющимся данным, вопросы, связанные с предположительным «вмешательством» России в президентские выборы в США 2016 года.