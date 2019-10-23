Мадрид, , 14:29 — REGNUM Каталония страдает от «пренебрежения со стороны испанских институтов» и «дефицита бюджета, который отражается в социальном дефиците, дефиците финансового благополучия и инфраструктуры», передает сегодня, 23 октября, испанское издание El Mundo слова председателя Женералитета Кима Торры, сказанные на 25-й конференции Nit de l'Empresari, организованной союзом работодателей Cecot. Союз объединяет многочисленных каталонских предпринимателей, выступающих за независимость региона. Когда глава Каталонии в своем выступлении высказался за освобождение политических узников, в зале раздались аплодисменты.

Торра напомнил, что Каталония сейчас переживает «трудные дни», которые испытывают ее на прочность, и обрушился на Мадрид с градом упреков. Он подчеркнул, что его «бесчисленные предложения», связанные со «средиземноморским коридором», транспортным доступом в порты Барселоны и Таррагоны и повышенными расходами каталонских предприятий на энергию, остаются неуслышанными. По мнению главы региона, в сфере каталонской энергетики необходимо сделать еще очень многое, чтобы она могла увеличить свою конкурентоспособность.

В качестве аргументов в пользу потенциала Каталонии Торра перечислил данные статистики, согласно которым каталонский ВВП пять лет превышал ВВП Испании, уровень безработицы во втором семестре этого года снизился, а в начале его был зафиксирован рост объема иностранных инвестиций. «Ответственные правительства вступают в диалог, договариваются и заключают соглашения», — добавил председатель Женералитета, недвусмысленно намекая на свои разногласия с главой испанского кабинета министров Педро Санчесом.