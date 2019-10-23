Анкара, , 14:28 — REGNUM Как известно, Россия и Турция в настоящее время реализуют соглашение по поставке четырех дивизионов ЗРК С-400 «Триумф». По словам главы Рособоронэкспорта Александра Михеева, в Турцию доставлены все элементы заказанных комплексов. Михеев также сказал, что в настоящее время обсуждается опцион (вопрос дополнительной закупки), финансовая модель и сроки поставки. То есть речь идёт о поставке дополнительного количества зенитно-ракетных комплексов.

Кстати, возможность опциона была предусмотрена контактом на поставку четырёх дивизионов С-400. Об этом пишет «Российская газета».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего выступления на пресс-конференции 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчернул: «По С-400 продолжается работа. Поставки идут и в предстоящий период в рамках двухстороннего сотрудничества на благо двух сторон будут решительным образом продолжаться».

Можно предположить, что заказ дополнительного количества ЗРК С-400 вызван решением Испании вернуть на свою территорию, находящиеся в Турции комплексы «Патриот». Мадрид заявил об этом после начала военной операции Анкары на северо-востоке Сирии. Автор ИА REGNUM ранее прогнозировал замещение Турцией вооружений производства США и ЕС на российское оружие.