Москва, , 14:25 — REGNUM Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») предложил главе Минфина Антону Силуанову распространить на все регионы практику дотаций на покрытие просроченной кредиторской задолженности медучреждений в части ОМС, без этой меры проблемы развития первичного звена не решить.

«Правительство РФ в индивидуальном порядке выделяет регионам дотации на покрытие просроченной кредиторской задолженности медучреждений в части ОМС. Предложил Антону Силуанову распространить такую практику на все регионы и далее начать системно решать этот вопрос», — написал Огуль в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне состоялось заседание фракции «Единая Россия» с участием главы Минфина Антоном Силуановым.

«Рассказал министру, что действующие тарифы ОМС не закрывают всех потребностей медучреждений. Большая часть поступающих в медицину средств (81−90%) тратится на выплату зарплат, а на оплату коммунальных услуг, организацию питания, расходные материалы и медикаменты денег не хватает. В результате накапливаются долги, которые приводят к блокировке счетов больниц судебными приставами, — сообщил Огуль.

По данным ФОМС, на сегодняшний день просроченная кредиторская задолженность медучреждений составляет уже 20 млрд рублей и продолжает расти.

«Без решения проблемы закредитованности медучреждений задачу по развитию первичной медико-санитарной помощи не решить. Говорить в данной ситуации о качественном здравоохранении нельзя», — уверен парламентарий.