Дамаск, , 14:23 — REGNUM Колонна российских военных полицейских прибыла в сирийский город Кобани (провинция Айн-эль-Араб), который расположен в районе границы Сирии с Турцией. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский населенный пункт Кобани, находящийся в районе сирийско-турецкой границы», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что представители российской военной полиции провели встречу с местной администрацией для обсуждения выполнении задач.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военные США, которые перебрасываются с территории Сирии в Ирак, будут выведены оттуда в течение месяца в Кувейт или Катар.