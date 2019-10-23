Екатеринбург, , 14:28 — REGNUM Тему с возвращением прямых выборов мэра в Екатеринбурге, возможно, будут использовать для удара по властям региона. Об этом заявил политолог Алексей Швайгерт, сообщает ИА Znak.

Эксперт считает, что при сильной раскачке темы она может стать «инструментом элитной борьбы», который может быть заточен как против действующей городской команды, так и против областной власти.

«Вообще, есть стойкое ощущение дежавю: что пресловутая «область в огне», агрессивная контр-кампания против Куйвашева может заново повториться», — предполагает Швайгерт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге созывают комитет за возвращение прямых выборов мэра. Впрочем, по мнению спикера гордумы Игоря Володина, менять выборную систему в городе пока несвоевременно.

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