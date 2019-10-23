Варшава, , 14:16 — REGNUM Во вторник, 22 октября президент Польши Анджей Дуда, выступая во время вручения премий Института национальной памяти «Semper Fidelis» высказался в том смысле, что память поляков о так называемых «кресах» не означает территориальных претензий к кому-либо.

По словам президента, которые приводит «Польское радио», память о «кресах» — «это не память против кого-либо, а настоящий дар сердца, искренняя забота и память, предлагаемые тем, кого мы не можем забыть как нация».

Награждение премией Института национальной памяти (IPN) Польши «Semper Fidelis» («всегда верен» — лат.) проводилось в первый раз. Церемония прошла в бывшей загородной резиденции польских королей — дворце в Вилянове, находящемся теперь в черте города. Премия будет вручаться юридическим и физическим лицам за активное участие в сохранении памяти о так называемых «кресах всходних» (восточных окраинах) — территориях Литвы, Белоруссии и Украины, входивших до 1939 года в состав II Речи Посполитой.

В 2019 году премии были удостоены председатель организации польских скаутов на Украине Стефан Адамский, журнал «Wołanie z Wołynia» («Зов с Волыни»), римско-католический священник и профессор социальных наук Роман Дзвонковский, ветеран Армии Крайовой полковник Вероника Себастьянович, и Союз польских скаутов в Литве.