Киев, , 14:16 — REGNUM Запрета на общение с российскими СМИ для депутатов Верховной рады от фракции «Слуга народа» нет, но есть рекомендации, заявил первый заместитель главы фракции пропрезидентской политсилы Александр Корниенко в комментарии журналистам, сообщило 23 октября издание Liga.net.

Таким образом, Корниенко прокомментировал выступление своего коллеги Евгения Шевченко в эфире российского Первого канала.

«Был ли у нас запрет на уровне фракции с кем-то общаться или не общаться? Не был. Была ли рекомендация Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он спрашивал, мы сказали свою позицию, что лучше этого не делать», — рассказал замглавы фракции.

Напомним, Шевченко принял участие в программе «Большая игра» на Первом канале. В частности, он заявил, что страсти вокруг выполнения «формулы Штайнмайера» на Украине раздувают ультранационалисты, которые также при помощи языкового вопроса ранее раскололи украинское общества.

Позже против парламентария ополчились коллеги. Так депутат Рады от «Слуги народа» Гео Лерос заявил, что Шевченко нужно «прийти на сессию (Верховной рады — ИА REGNUM) в костюме матрёшки».

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