Багдад, , 14:14 — REGNUM Военные США, которые перебрасываются с территории Сирии в Ирак, будут выведены оттуда в течение месяца в Кувейт или Катар. Об этом 23 октября заявил глава минобороны Ирака Наджах аш-Шамари, его слова приводит телеканал Al-Sumaria.

«Войска США, выведенные из Сирии, покинут Ирак в течение четырех недель», — сказал аш-Шамари.

Также он добавил, что американские военные будут направлены в Кувейт или в Катар.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава министерства обороны США Марк Эспер прибыл в Багдад с необъявленным визитом для встречи со своим иракским коллегой и с премьер-министром страны Аделем Абд аль-Махди.