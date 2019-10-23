Сочи, Краснодарский край, , 14:09 — REGNUM Россия поставляет в страны Африки около 60% вакцины от желтой лихорадки в рамках сотрудничества с регионом в области инфекционных заболеваний. Об этом 23 октября заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время своего выступления на заседании экономического форума Россия — Африка в Сочи.

«В настоящее время около 60% вакцины от желтой лихорадки, преквалифицированной Всемирной организацией здравоохранения и поставляемой в африканские страны, производится в России», — рассказала глава Минздрава РФ.

Также она отметила, что в России разработана оригинальная инактивированная вакцина против полиомиелита, которая обладает большим экспортным потенциалом и позволит внести «весомый вклад в эрадикацию (искоренение — от англ. Eradication) полиомиелита на Африканском континенте».

Кроме этого, Вероника Скворцова подчеркнула, что в настоящий момент идет проработка вопроса о производстве вакцин и иных лекарственных препаратов в одной или нескольких африканских стран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой на полях первого саммита Россия —Африка отметил, что объёмы товарооборота России и Южно-Африканской Республики (ЮАР) на сегодняшний день недостаточны.