Брюссель, , 14:04 — REGNUM Министры обороны стран НАТО проведут двухдневный саммит в Брюсселе, об этом 23 октября заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В ходе переговоров, которые стартуют завтра, 24 октября, будет обсуждаться ситуация в Сирии, также на повестке дня будет стоять ситуация в Афганистане и борьба с мировым терроризмом.

«Мы еще раз подтвердим нашу приверженность миссии в Афганистане, которая дает гарантию того, что эта страна больше не будет убежищем для террористов», — отметил Столтенберг.

Напомним, ситуация в Афганистане остается напряженной. Несмотря на продолжающиеся переговоры США с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в стране регулярно совершаются террористические акты.

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