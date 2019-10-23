Симферополь, , 13:58 — REGNUM Полуостров Крым в годы СССР также был хорошо защищён. Однако его нынешняя система обороны в три раза мощнее системы обороны советских времён. Данное мнение высказал генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Он ранее занимал должность заместителя главы ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ.

По словам генерала, противовоздушная оборона полуострова обеспечивается наличием зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, а также комплексами ПВО Черноморского флота РФ.

«Всё это работает в единой системе прикрытия ПВО 4-й армии ВВС и ПВО», — отметил Бижев. Об этом пишут «Известия».

Свой комментарий бывший военачальник дал в связи с тренировочным полётом бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США над Чёрным морем. Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из B-52H провёл имитацию атаки Крыма.

Бижев также остановился на боевом потенциале B-52H Stratofortress. Генерал считает, что не стоит недооценивать эти американские боевые машины. Несмотря на солидный возраст, данные самолёты сохраняют свою боеспособность, постоянно модернизируются, оснащаются новой авионикой и другим оборудованием.