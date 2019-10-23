Сочи, Краснодарский край, , 13:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министр Эфиопии Абия Ахмеда Али с присуждением ему Нобелевской премии мира.

«Хотел бы еще раз поздравить вас, уважаемый господин премьер-министр, с присуждением Нобелевской премии мира», — сказал российский лидер в ходе двусторонней встречи на полях саммита Россия — Африка.

Глава государстве добавил, что Ноблевеская премия мира — достойная оценка Ахмеда Али в эфиопо-эритрейском урегулировании и нормализации общей ситуации в Восточной Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али был награждён в 2019 году Нобелевской премией мира за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей.

Напомним, 23−24 октября в Сочи проходит саммит и экономический форум Россия — Африка. В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

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