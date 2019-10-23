Киев, , 13:56 — REGNUM В президентской фракции «Слуга народа» нет явного запрета на общение с теми или иными телеканалами, в том числе российскими.

Об этом журналистам в кулуарах Рады сегодня, 23 октября, заявил первый заместитель главы фракции «СН» Александр Корниенко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне депутат «Слуги народа» Евгений Шевченко, избранный в мажоритарном округе в Запорожской области принял участие в передаче «Большая игра» на Первом канале. Ряд украинских СМИ и политических экспертов возмутил тезис, высказанный Шевченко, о том, что сейчас националисты препятствуют мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Корниенко уточнил, что хотя прямого запрета на общения с российским телевидением нет, во фракции Шевченко рекомендовали не общаться с Первым каналом. Также замглавы фракции «Слуга народа» подчеркнул, что ему тоже предлагалось участвовать в этой передаче.

«Мне звонили с этого ТВ и с этой программы. Я им отказал. Это моя позиция. Я не общаюсь с государственными российскими каналами», — заявил Корниенко, отметив, что в отношении «коммерческих» российских телеканалов у него не столь радикальная позиция.

Он также дал понять, что наказывать Шевченко за выход в эфир российского телевидения, вероятно, не будут и совершенно точно не будут отзывать у него депутатский мандат, поскольку это может сделать только суд. Фракция определится с этим вопросом на ближайшем заседании.