Джокьякарта, Индонезия, , 13:55 — REGNUM Четвертый межконфессиональный диалог между Индонезией и Сербией стартовал в Джокьякарте 23 октября 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что форума является инструментом для обмена опытом, поиска решений и изучения потенциала сотрудничества между правительствами Индонезии и Сербии по поддержанию гармонии, равенства, взаимопонимания и уважения.

Инициатива проведения форума принадлежит правительству Индонезии как одной из черт индонезийской дипломатии «мягкой силы».

Основной темой четвертого двустороннего форума станет «вовлечение женщин, молодежи и средств массовой информации в поддержание мира и гармонии».

Форум между Индонезией и Сербией в Джокьякарте продлится с 23 по 25 октября 2019 года.

Напомним, третий межконфессиональный диалог между Индонезией и Сербией состоялся в Белграде (Сербия) 9−15 ноября 2015 года.