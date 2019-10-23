Москва, , 13:52 — REGNUM В Госдуме считают лишним вмешательство США в достигнутые договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Договоренности Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии не нуждаются в оценках со стороны НАТО. Главное, чтобы НАТО не мешал», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что соглашение о прекращении огня в Сирии, которое было заключено при посредничестве США, является основой для политического решения ситуации, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.