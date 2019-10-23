Киев, , 13:50 — REGNUM Председатель парламентского комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев сожалеет о том, что ходил в офис президента Украины и требовал организовать проверку депутатов на полиграфе. Об этом 23 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявила депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

«Данил Александрович глубоко сожалеет о том, что произошло, о том, что он пошел в администрацию президента, если эти слухи подтвердятся, и требовал там пройти полиграф. Он глубоко жалеет, потому что он расшатал комитет», — сказала Василевская-Смаглюк.

Она сообщила, что накануне голосования подкомитет по вопросам финансов поддержал принятие законопроекта, который ликвидирует «площадки Яценко» — электронные площадки-посредники между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

«Накануне мы собирались подкомитетом. Мы решили большинством депутатов комитета объединить все площадки (которые занимаются оценкой недвижимости — ред.) и ликвидировать их одним законом. Но ликвидировав «площадки Яценко"(экснардеп из группы «Возрождения» Антон Яценко. — Ред.) потом мы не найдем голоса, чтобы ликвидировать площадки, которые есть в «Прозорро» (государственная площадка тендерных закупок. — Ред.)», — сказала Василевская-Смаглюк.

Она также выразила готовность пройти полиграф, чтобы доказать, что не получала взятку в $30 тыс за лоббирование законопроекта 2047−1, который якобы оставляет схемные «площадки Яценко».

«На следующий день мы собрались на комитете. Я поняла, что Данил Александрович хочет поставить вопрос на голосования. Я решила воздержаться, потому что я до конца не понимаю намерений главы комитета… Я готова пройти полиграф. Оправдываться я не буду. Во-первых, это не имеет никакого сенса. Во-вторых, зачем мне оправдываться, если полиграф нас в конце концов всех рассудит», — добавила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев отметил, что членам комитета на заседании не удалось поддержать законопроект № 2047-д. Документ оставлял коррупционные схемы в сфере оценки объектов недвижимости путем диджитализации расчета налоговой стоимости недвижимости. За него проголосовали все члены фракции «Голос» и только пять депутатов от «Слуги народа».

Напомним, в 2017 году Высшая квалификационная комиссия судей отказала Гетманцеву занять должность судьи Кассационного административного суда из-за попытки фальсификации и сокрытия данных о себе. В частности, Общественный совет доброчестности установил, что Гетманцев был учредителем предприятия TOB «M.C.Л.», по которому есть «выводы правоохранительных органов о содействии терроризму». СБУ осуществляло досудебное расследование в уголовном производстве по факту финансирования терроризма неустановленными должностными лицами TOB «M.C.Л.». Во-вторых, на предприятии, совладельцем которого является Гетманцев, были обнаружены непрозрачные механизмы для обхода санкций и неуплаты налогов.