Киев, 23 октября 2019, 13:50 — REGNUM Председатель парламентского комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев сожалеет о том, что ходил в офис президента Украины и требовал организовать проверку депутатов на полиграфе. Об этом 23 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявила депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.
Она сообщила, что накануне голосования подкомитет по вопросам финансов поддержал принятие законопроекта, который ликвидирует «площадки Яценко» — электронные площадки-посредники между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.
Она также выразила готовность пройти полиграф, чтобы доказать, что не получала взятку в $30 тыс за лоббирование законопроекта 2047−1, который якобы оставляет схемные «площадки Яценко».
Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев отметил, что членам комитета на заседании не удалось поддержать законопроект № 2047-д. Документ оставлял коррупционные схемы в сфере оценки объектов недвижимости путем диджитализации расчета налоговой стоимости недвижимости. За него проголосовали все члены фракции «Голос» и только пять депутатов от «Слуги народа».
Напомним, в 2017 году Высшая квалификационная комиссия судей отказала Гетманцеву занять должность судьи Кассационного административного суда из-за попытки фальсификации и сокрытия данных о себе. В частности, Общественный совет доброчестности установил, что Гетманцев был учредителем предприятия TOB «M.C.Л.», по которому есть «выводы правоохранительных органов о содействии терроризму». СБУ осуществляло досудебное расследование в уголовном производстве по факту финансирования терроризма неустановленными должностными лицами TOB «M.C.Л.». Во-вторых, на предприятии, совладельцем которого является Гетманцев, были обнаружены непрозрачные механизмы для обхода санкций и неуплаты налогов.