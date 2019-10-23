Киев, , 13:54 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко украл на поставках электроэнергии из России около $150 млн наличными, заявил глава парламентского комитета Верховной рады Андрей Герус 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат напрямую не назвал фамилию Порошенко, обозначив экс-президента Украины как «Пётр Инкогнито». По данным СМИ, именно под этим именем и фамилией Порошенко летал отдыхать на Мальдивы в начале 2018 года.

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По данным депутата, осенью 2014 года, когда на Украине начал ощущаться дефицит угля для тепловых электростанций, Порошенко принял решение о закупке электроэнергии в России.

Герус рассказал, что Порошенко попытался организовать закупки электроэнергии через кипрского посредника — компанию Perlisio, но столкнулся с противодействием Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Сопротивление членов комиссии удалось сломить после того, как во главе НКРЭКУ был назначен бывший менеджер Липецкой фабрики «Rochen» Дмитрий Вовк.

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«На следующий день его первым решением было постановление об открытии импорта электроэнергии из России… Ну, а потом Пётр Инкогнито взял $150 млн кэшем (наличными — ИА REGNUM) и ещё немного евробондами (облигациями, номинированными в иностранной валюте — ИА REGNUM)», — сообщил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Герус ответил на обвинения касательно возобновления импорта электроэнергии из России. Он сообщил, что в структуре потребления Украины российское электричество занимает 1%.

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