Киев, , 13:48 — REGNUM В скором времени президент Украины Владимир Зеленский осознает истинные причины и мотивы войны в Донбассе и изменит риторику в отношении России. Об этом 23 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Юрий Чижмарь.

«Президент Зеленский свято верит в то, что с Российской Федерацией можно выйти на прямой путь к миру, на прямой путь к интеграции Донбасса в Украину. Не так много пойдет времени, когда Владимир Александрович поймет истинную политику РФ. Это понял предыдущий президент, потому что он в 2014—2015 годах также заигрывал с РФ и считал, что Минск-1 и Минск-2 приведут к миру. Обсуждал ту же «формулу Штайнмайера». А потом понял, что она ни к чему не ведёт и отказался от неё. Этот путь должен пройти президент Зеленский», — сказал Чижмарь.

По его словам, Зеленский должен предложить Кремлю «новый формат» урегулирования конфликта.

«Украину не интересуют выборы на Донбассе. Украину интересует мир. Это значит много мероприятий от демократизации общества, захода украинской информационной политики на Донбасс до принятия закона о коллаборационистах, чтобы мы поняли, кто есть кто. Важно, чтобы работники социальной сферы: учителя, врачи и т.д. не переживали, что их будут карать. Амнистия происходит после судебных процессов. Мы должны сказать: «Виновен, но амнистируем». Только после этого возможны выборы и т.д. Но перед этим вывод войск, граница», — добавил Чижмарь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Донбассе.

Отмечается, что лидеры стран согласились, что нормандский формат сегодня является ключевым для завершения войны, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем. Зеленский заявил, что Украина «выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки». По его словам, для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» «все преграды устранены».