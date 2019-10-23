Бишкек, , 13:47 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии недовольны введенными Россией ограничениями на денежные переводы от киргизских мигрантов, работающих на российской территории, передает «Kaktus.media».

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«Премьер-министр уже поднимал вопрос об устранении лимитов на денежные переводы, но проблема не решилась. Решаться и не будет, пока руководство России не захочет проявить «щедроту» души русской», — подчеркнул депутат Дастан Бекешев.

По мнению парламентария, в качестве ответной меры правительство и парламент должны приостановить ратификацию и одобрение всех соглашений по Евразийскому экономическому союзу.

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