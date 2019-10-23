Севастополь, , 13:51 — REGNUM Подлой провокацией полет стратегических бомбардировщиков ВВС США над Чёрным морем с имитацией бомбардировки полуострова Крым назвал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

«Очередная подлая провокация, которая подтверждает необходимость и в дальнейшем укрепления армии и флота России», — приводит РИА Новости слова Юрия Гемпеля относительно имитации бомбардировки Крыма американскими В-52Н.

Также он отметил, что жителям Крыма нечего опасаться, так как безопасность полуострова находится на самом высшем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных мониторингового ресурса PlaneRadar стало известно, что стратегические бомбардировщики ВВС США В-52Н провели тренировочный полёт над Чёрным морем, сымитировав при этом бомбардировку полуострова Крым.

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