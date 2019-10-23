Киев, , 13:39 — REGNUM Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки рядом народных депутатов из президентской фракции «Слуга народа».

Соответствующая информация обнародована ведомством сегодня, 23 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что с целью «проверки распространенной в СМИ информации», САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления народными депутатами Украины.

Ведомство подтверждает, что 11 народных депутатов Рады, которые являются членами парламентского комитета по финансам подозреваются в получении по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Зеленский также выступил с обращением, в котором подчеркивается, что он настаивает на прохождении всеми членами парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проверки на детекторе лжи.

Глава Украины подчеркивает, что если проверкой будет установлена «хотя бы малейшая вероятность того», что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы.

«Честное и непредвзятое расследование должно снять все вопросы и дать ответы, какими бы горькими, они не были. е Если подозрения оправдаются — мы с такими депутатами попрощаемся», — подчеркнул Зеленский, не уточнив, что именно значит слово «попрощаемся» в этом случае.

Также в настоящий момент известно, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и скандальный депутат из той же фракции Александр Дубинский вместе пройдут исследование на детекторе лжи уже сегодня вечером. Результаты будут известны почти сразу же, в президентской политической силе также обещают прямой эфир с места событий.

ИА REGNUM напоминает, что 18 октября состоялось заседание парламентского комитета по вопросам финансов, на котором в числе прочих обсуждали законопроект об отмене коррупционной схемы при оформлении сделок с недвижимостью. В поддержку законопроекта проголосовали лишь 5 из 16 депутатов «Слуги народа», хотя ранее были достигнуты совершенно иные договоренности.