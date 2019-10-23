Багдад, , 13:38 — REGNUM Уходящие из Сирии военнослужащие Соединенных Штатов покинут территорию Ирака в течение четырех недель. Об этом, как сообщает Associated Press, заявил иракский министр обороны Наджах аш-Шамри после встречи с главой Пентагона Марком Эспером.

«Американские войска, выведенные из Сирии, покинут Ирак через четыре недели», — сказал он, добавив, что американские военные после Ирака направятся в Кувейт, Катар или США.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины октября США приступили к постепенному выводу войск из Сирии. Американские военные покинули большую часть своих баз, которые были расположены в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка. Основной контингент был размещен на базах в Ираке.

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