Бишкек, , 13:37 — REGNUM Из-за разгула преступности и неспособности правительства защитить предпринимателей от нападок криминалитета, компании и бизнесмены вынуждены выводить деньги из Киргизии. Об этом на заседании парламента заявил депутат Жанар Акаев, передает «24.kg».

»Это саботаж против президента», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, только за последние полгода предприниматели вывели из республики $247 млн (15 млрд 717,5 млн рублей).

Поводом для этого послужили убийство владельца кафе «Мадина», сожжение бандитами кафе «Осьминог» на Иссык-Куле и безнаказанный сбор дани криминалом с бизнесменов любого уровня.

«Разве для борьбы с криминалом, для того, чтобы сажать криминальных авторитетов и членов ОПГ, нужны деньги? Для этого нужна политическая воля. А ее нет», — подытожил депутат Акаев.