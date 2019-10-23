Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM Возвращение прямых выборов мэра в Екатеринбурге не принесёт городу радикальных улучшений. Об этом заявил глава комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев, сообщает ИА Znak.

По мнению депутата, от замены выборного процесса город не получит дополнительных преимуществ в виде новых социальных объектов, дорог или улучшений для бизнеса.

«Давно уже пора понять, что чудес не бывает, и что только ежедневный труд и погружение в детали процесса могут дать результат», — уверен Вихарев.

Тем не менее, парламентарий готов вступить в недавно заявленный комитет за возращение прямых выборов мэра, чтобы понять позицию организаторов и те причины, по которым они критикуют действующую выборную систему.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге соберётся комитет, в котором хотят вернуть прямые выборы главы Екатеринбурга. А в законодательное собрание Свердловской области недавно поступил на рассмотрение аналогичный законопроект.

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