Брюссель, , 13:32 — REGNUM Страны-члены НАТО должны увеличить объёмы помощи Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщило 23 октября информационное агентство УНИАН.

Столтенберга попросили прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о недостаточной поддержке Украины со стороны европейских партнёров.

«Я как генеральный секретарь всегда настаиваю, чтобы НАТО оказывало больше [помощи], поэтому я настоятельно призываю членов расширить [помощь] — обеспечивать больше подготовки, предоставлять больше в трастовые фонды, чтобы у нас было больше мероприятий с Украиной», — заявил генсек НАТО.

Он также отметил, что НАТО находится «в процессе расширения поддержки Украины», а в течение ближайших двух дней вопрос поддержки Украины будет рассмотрен министрами обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО и Евросоюз не нужно превращать в фетиш. По его словам, Украину никто в данный момент не зовёт в эти организации, поскольку в них самих ситуация неоднозначна.

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