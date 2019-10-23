Москва, , 13:27 — REGNUM В Совфеде тренировочный вылет и имитацию бомбардировки стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США над Черным морем в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами» расценили как элемент психологической войны, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

«Даже просто полет стратегических бомбардировщиков США над Черным морем, в непосредственной близости от российской границы следует расценить как недружественное по отношению к нашей страны действие. А уж имитация одним из них бомбардировки Крыма — это уже совсем чересчур. Ни о каких тренировках здесь не может быть и речи. Это — элемент психологической войны, неприкрытое давление на Россию», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Он допустил жесткую реакцию США в сходной ситуации.

«Представляю, как бы отреагировали американцы в случае имитации нашим Ту — 160 бомбардировки какой-то территории США», — сказал сенатор.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку. Учебный вылет, как говорится в сообщении командования, продолжался 12 часов, в ходе него состоялась совместная тренировка с военными из Румынии, Украины и Грузии.

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